JEU - Taste of Paris, une expérience gastronomique hors du commun

Rendez-vous du 16 au 19 septembre 2021 au Grand Palais Ephémère pour 4 jours de dégustations, de rencontres avec les chefs, et d’animations culinaires dans une ambiance festive.

Après plusieurs reports courant 2020 et 2021, le festival culinaire Taste of Paris revient du 16 au 19 septembre 2021 au Grand Palais Éphémère.

Un événement unique, qui rassemble en un seul lieu le meilleur de la scène culinaire française actuelle.

Plus de 40 chefs, d’envergure mondiale, viendront vous proposer leurs créations sous formes de mini-bouchées. L’occasion de se régaler de plats incontournables des restaurants parmi les plus iconiques, désirables et excitants du moment.

Des démonstrations avec les plus grands chefs

Quelques chefs présents monteront sur scène pour des démonstrations en direct. L’occasion unique de découvrir leur univers, d’échanger avec eux, et plonger dans leur identité culinaire.

Et pour ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte, l’atelier Electrolux offre la possibilité de suivre GRATUITEMENT les cours de cuisiniers professionnels accomplis.

Un marché incroyable

Parce que même le meilleur des chefs ne peut concocter de bons plats sans produits de qualité, de nombreux producteurs et artisans viendront également vous proposer leurs produits.

Confitures, fromages, charcuterie, volailles, cidre, caviar, poutargue, saumon fumé, pains.... vous repartirez à coup sûr avec des produits d‘une qualité exceptionnelle.

Un accès VIP

Envie de vous gâter un peu ? Taste of Paris met en place un pass VIP ! Bénéficiez d’un accès privilégié au festival et offrez-vous une parenthèse de luxe bien méritée dans l’espace privé et raffiné du Diners’ Club ® VIP Lounge surplombant la nef du Grand Palais.

Gagnez vos invitations

Du 6 au 10 septembre, France Bleu Paris vous offre la possibilité de remporter 2 billets Premier, qui comprend l’accès au Grand Palais Éphémère par l’entrée VIP et un pass pour le Diners’ Club ® VIP Lounge (Bar à Champagne, servi à discrétion) ainsi qu’une photo “unique” avec les chefs étoilés de Paris.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Il suffit d’écouter France Bleu Paris et de participer aux différents jeux dès que l’animateur ou l’animatrice vous y invite.

France Bleu Paris va encore plus loin

Votre radio ajoute à cette dotation une nuitée en hôtel SPA.

Pour remporter ce magnifique cadeau, une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct, du 6 au 10 septembre, dans l’émission “Circuit Bleu - Coté Jeu - Embarquement immédiat” entre 11h et 12h

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.