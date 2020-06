Tatine aux abricots

La pâte chaude est idéale pour ce genre de tarte (tarte aux fruits juteux) et bien que la pâte soit au-dessus, elle reçoit toute la vapeur de la cuisson des abricots.

Cuire les abricots fait ressortir leur acidité, de les sucrer n’enlève pas cette acidité bien au contraire, cela l’exacerbe encore plus.

*Les pocher dans de l’eau avec un peu de bicarbonate de soude atténue un peu leur acidité.

Une tarte renversée aux abricots à proposer avec une crème anglaise ou pâtissière à la menthe ou un sorbet au citron ou…à chacun d’imaginer sa Tatine aux abricots !

Pour 6 personnes (moule de 28cm de diamètre) :

Pâte chaude, 90 g de beurre

9 c à s d’eau

2 c à s de sucre

Facultatif, 3 feuilles de menthe finement ciselées

180 g de farine

De la farine pour le plan de travail

Pour la garniture, 15 à 20 abricots

1 c à c de bicarbonate de soude*

1 c à s de sucre en poudre

Pour le décor, quelques feuilles de menthe finement ciselées

Les abricots. Chauffer de l’eau dans 1 casserole avec le bicarbonate de soude, dès l’ébullition y placer les abricots, éteindre et les laisser 2 min avant de les égoutter, de les remettre dans la casserole avec de l’eau bien froide 3à 4min et de les égoutter à nouveau. Les sécher avec un linge ou un papier absorbant.

La pâte chaude. Dans une casserole, mettre l’eau, le sucre et le beurre et chauffer jusqu’à ce que le beurre soit fondu. Fors du feu, ajouter la menthe et d’un seul coup la farine. Mélanger puis remettre sur le feu et remuer jusqu’à ce qu’une boule se forme et se détache des parois de la casserole. Dans un grand saladier, mélanger ensemble les œufs, le sucre et le sel fin.

La tatine. Partager les abricots en 2.Dans le fond du moule, déposer le sucre prévue pour les abricots et répartir les moitiés d’abricot dessus. Fariner le plan de travail, à la main étaler la pâte jusqu’à ce qu’elle ait la taille du moule avant de la lisser avec le rouleau à pâtisserie. La déposer sur les abricots en repliant les bords vers l’intérieur. Enfourner sans préchauffage, cuire 45 à 50 min Th7 (210°), laisser quelques minutes dans le four avant de servir la tarte « à l’envers » ou démouler en commençant par décoller es bords

Décorer et…déguster !

Belle cuisine à tous, à demain, Régine