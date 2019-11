Terra Maïr, boulangerie bio à Toulouse

La boulangerie Terra Maïr à Toulouse: levain naturel, farines biologiques, blés anciens et surtout beaucoup de temps pour la pousse des pains. Pour Sarah Couffin et toute l'équipe des engagements, des convictions et le plaisir de faire du travail de qualité.

Toulouse, France

Des pains bios, des pains sans gluten , des brioches, des cookies, des fougasses : en version bio et artisanale: c’est Terra Maïr à Toulouse. Un atelier- boutique au Nord de la ville (à Sesquières) et une boutique quartier Saint Cyprien (1 bis rue du Pont St pierre). Dans l’atelier on prend le temps pour faire”pousser” le pain. Ce temps est quasiment un ingrédient aussi essentiel que l’eau, la farine pour faire du bon pain. Un local de 400 mètres carrés accueille l'équipe. Sarah Couffin, à l’origine de cette boulangerie...familiale!

La boulangerie Terra Maïr à Toulouse, une histoire de famille : Sarah Couffin et son père Yannick.

Boulangerie bio Terra Maïr à Toulouse : Sarah et son père Yannick © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pas de farine blanche pour les pains de la boulangerie Terra Maïr à Toulouse! Quant au levain, il est naturel et liquide. Des farines bios qui viennent de meuniers indépendants, pas d’additif, des quantités de sel, de sucre et de gras réduites et du temps pour laisser “pousser” le pain : c’est une façon de travailler mais aussi des valeurs pour cette boulangerie à Toulouse.

Mais d’autres valeurs sont défendues dans cette entreprise familiale et artisanale. Pour les collaborateurs : parité à la production, parité des salaires, pas de travail de nuit . Des profils différents dans l'équipe : apprentis, , personnes en reconversion...

"Laisser la nature faire son travail" pour les pains bios de Terra Maîr à Toulouse

Terra Maïr, 11 rue Isabelle Eberhardt 31200 Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Terra Maïr est né en 2016 du projet et des convictions de Sarah Couffin et de son père Yannick. Du pain, du sens et des engagements pour cette boulangerie toulousaine. Yannick qui revient sur le fameux gluten , responsable d’allergies chez certaines personnes