Fromage à pâte persillée et abricots forment véritablement un beau duo Cuit ou cru, salé ou sucré, l’abricot embellit la cuisine. Cette terrine d’abricots au fromage le prouve !

Terrine d’abricots au fromage

Une recette à servir en entrée ou « en fromage ». Fromage à pâte persillée et abricots forment véritablement un beau duo

Le premier nom de l’abricot est fruit précoce. Un fruit qui s’est répandu dans le monde entier ou presque.

*L’abricot cuit est souvent acide, une acidité due à sa précocité, le plonger dans de l’eau bouillante additionnée de bicarbonate de soude ôtera une grande partie de son acidité.

**Fromage comme abricots doivent être à T°ambiante.

Par personne :

6 abricots essuyés**

2 c à s de fromage à pâte persillée**

Poivre

½ c à c de bicarbonate de soude*

½ c à c d’herbes pour le décor

Dans une assiette, écraser le fromage à la fourchette et réserver à T° ambiante. Mettre 1 verre d’eau dans une casserole avec le bicarbonate de soude, faire bouillir, éteindre puis y plonger les abricots 2 min, les égoutter, les passer immédiatement sous l’eau froide et bien les essuyer. Les partager en 2 puis les couper en petits morceaux et poivrer.

Dans un bocal, déposer la moitié des abricots, dessus répartir la moitié du fromage, dessus répartir le reste des abricots (sauf 1 petit morceau), terminer avec le reste du fromage. Enfourner sans préchauffage et cuire 15 min Th7 (210°). Décorer et placer le petit morceau d’abricot réservé sur le dessus. Servir chaud ou froid. A demain, belle cuisine à tous, régine