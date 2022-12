Terrine de chèvre frais façon nougat glacé du restaurant Prao à La Rochelle

En panne d'idées recettes pour les fêtes ? Pas de panique, France Bleu La Rochelle a pensé à tout en vous offrant chaque jour une recette idéale pour épater vos convives... Tristan Soulaine pousse les porte de la cuisine du Prao, restaurant situé rue Saint Nicolas à La Rochelle pour y retrouver la chef Stéphanie Penou et sa recette de terrine de chèvre frais façon nougat glacé.

Les ingrédients (pour 6 personnes)

4 chèvres frais (de 200g)

10 cl de crème liquide

4 feuilles de gélatine

35g d'amandes

35g de noix

35g de noisettes

35g de pistaches

35g de cranberry

35g d'abricot

35g de figues séchées

Sel

Poivre

Piment d'espelette

La recette

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide , faire chauffer la crème liquide.

Pendant ce temps mettre le chèvre frais dans la cuve du batteur avec les fruits secs (préalablement torréfiés) et les fruits confits sélectionnés dans la liste , mélanger à l'aide de la "feuille".

Mettre les feuilles de gélatine dans la crème, et rajouter ce mélange dans la cuve.

Assaisonner à votre convenance , verser dans un moule (type moule à cake) et laisser reposer au frais (minimum 5h).

A savourer au moment du fromage et pourquoi pas à l'apéritif...

Ecoutez la recette dans les cuisines du chef !

Le restautant Prao vous accueille 10 rue Saint Nicolas à La Rochelle, suivez l'actualité sur la page Facebook