TÊTE de VEAU sauce Ravigote pour ne pas faillir aux traditions

TÊTE de VEAU Sauce Ravigote

Impossible de cuisiner de la tête de veau pour 1 seule personne, alors pour tous ceux qui sont seuls, mettez en conserve ou congelez en portion. Le persil peut être remplace par du cerfeuil, de la ciboulette ou un mélange des 3. Pour une sauce plus raffinée et onctueuse, avant de la servir y ajouter 1 louche de bouillon bouillant et bien mélanger.

Ingrédients :

½ tête de veau avec l’os et la moitié de la langue, 4 carottes et 4 navets épluchés, 4 oignons et 1 tête d’ail non épluchés, 4 clous de girofle, 4 feuilles de laurier, 4 p de gros sel, 4 p de poivre.

Pour la sauce : 2 œufs cuits durs et écrasés, sel et poivre, 1 c à s de moutarde, 1 c à s de vinaigre, 6 c à s d’huile de tournesol ou d’olive + 1 c à s de persil ciselé et 1 c à s d’échalotes hachées.

La tête. Mettre tous les ingrédients dans un faitout avec de l’eau à hauteur + 2 hauteurs d’eau, couvercler et cuire 2 h 30. pendant la cuisson préparer la sauce.

La sauce. Dans un saladier mélanger les œufs et la moutarde, saler et poivrer et mélanger. Ajouter le vinaigre, mélanger. Ajouter l’huile et remuer jusqu’à obtenir un sauce épaisse. Enfin ajouter le persil et les échalotes et mélanger.

Pour finir. Vérifier la cuisson de la tête en piquant la pointe d’un couteau sur la joue et si elle s’enfonce, c’est que la tête est cuite sinon cuire un peu plus longtemps. Puis sortir oignons et ail et en extraire la pulpe. Les remettre dans le bouillon. Sortir la tête et la mettre dans un plat. Détacher la chair des os et la couper en petits morceaux. Ajouter les légumes. Dessus verser un peu de bouillon et servir avec la sauce. Belle cuisine à tous, régine