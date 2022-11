Thierry Marx à Toulouse pour viser la lune

Passionnés de judo, Thierry Marx et Thomas Pesquet se sont rencontrés dans un dojo et ont commencé à évoquer l'alimentation spatiale sur leur tatami. Depuis, le cuisiner engagé garde à l'esprit que les expériences de l'espace servent automatiquement les habitants de la Terre. Après avoir déjà élaboré 350 plats pour notre astronaute français, le Chef du Jules Verne à la Tour Eiffel, continue d'accompagner des projets culinaires sur la Lune ou sur Mars. Pour Thierry Marx, la cuisine est un lien naturel et social qui peut rassembler les hommes.

Je suis très franc : oui, il y a l'idée d'embarquer nos plantes sur la lune, mais je continue surtout à défendre le fait que des gens qui font pour apprendre et des gens qui apprennent pour faire peuvent s'hybrider et avoir des projets communs dans une société beaucoup plus épanouissante. Thierry Marx.

C'est dans l'école de Cuisine Mode d'Emploi(s) qu'il a cofondé au Grand Marché MIN, avenue des Etats-Unis à Toulouse, que le chef étoilé est venu défendre ce nouveau projet le mercredi 16 novembre 2022. Lui qui s'inspire de la gastronomie moléculaire est favorable au rapprochement de la recherche, l’innovation, la médiation scientifique, les producteurs locaux, les chefs et des élèves de lycées et d’écoles d’ingénieurs.

Pour information, à Toulouse, Thierry Marx parrainera le concours Corbeille d'Or autour des meilleurs ouvriers de France primeurs, le 3 septembre 2023. Il parrainera aussi le jury.

2 ans pour être prêt à faire décoller les plats toulousains

Du choix de la variété à l’élaboration des recettes en passant par le procédé de production, ce partenariat s’attachera à développer et mener des essais concrets pour concevoir une alimentation à destination des astronautes présents sur le sol lunaire. Maguelone Pontier, Directrice du Grand Marché MIN Toulouse Occitanie, est fière de recevoir à Toulouse ces acteurs qui ne se parlaient pas forcément auparavant.

Plusieurs démonstrations ont été réalisées pour concrétiser l'expérience de l'alimentation embarquée en présence de Raphaël Haumont, physico-chimiste et professeur à l'Université Paris-Saclay et aussi Raphaël Haumont, physico-chimiste et professeur à l'Université Paris-Saclay, Frédéric Violleau, Directeur de la recherche à l’École d’Ingénieurs de Purpan.

