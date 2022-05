Thierry Marx : "J'ai fait 200 kilomètres pour une émission de radio à Châteauroux"

Parisien d’origine, le grand chef Thierry Marx vit aujourd’hui sur une péniche et aime se ressourcer dans le Sud-ouest et dans le pays Bigouden. Il nous parle de son enfance à Ménilmontant et de sa 1re radio dans le Berry. Place(s) à la France de Thierry Marx !

Il est l’un des chefs français les plus réputés. Thierry Marx s’est construit une belle carrière en cuisine, qu’elle touche au luxe ou aux traditions populaires. Pour France Bleu, il nous raconte ses origines dans le 20e arrondissement de Paris, son amour pour la saveur du pain, sa réconciliation avec les Niçois et sa 1re radio avec France Bleu.

Thierry Marx a grandi dans les hauts du quartier de Ménilmontant dans les années 60. À cette époque, tout respirait un Paris populaire dans ses souvenirs.

L’appartement familial est trop petit, alors la Ville de Paris leur propose de s’installer dans une habitation à loyer modéré, les fameux HLM, à Champigny-sur-Marne. Un mauvais souvenir pour Thierry Marx qui ne rêve alors que d’une chose : "Quitter ce quartier ."

Toujours Parisien, le grand chef vit aujourd’hui sur une péniche, sur la Seine. Un choix qui l’oblige à des concessions acceptées avec bonheur.

Quand il s’éloigne de la cuisine, c’est pour mieux se reposer parfois dans le Sud-ouest, au Col d’Iraty. Là-bas, ce passionné d’arts martiaux se consacre à la marche, aux treks pour mieux découvrir "cette nature qui est magnifique à cet endroit-là". Pas à une contradiction près, Thierry Marx avoue aussi être un amoureux de la région de Pont-l'Abbé.

Quand on lui demande quelle saveur le transporte, le spécialiste en gastronomie moléculaire répond sans hésitation : "Le pain !" Un goût sans doute hérité de son enfance dans le 20e arrondissement de Paris, à proximité d’une "boulangerie exceptionnelle".

Cette simplicité lui rappelle un plat que sa mère préparait lors des moments "un peu difficiles" et qu’ils partageaient en famille.

Thierry Marx avait eu l’idée un jour de "réinventer le pan bagnat". Grave erreur dont il s’est rendu compte après coup, suite au mécontentement de certains Niçois qui "attachaient une valeur forte au patrimoine culinaire de leur région, et ils ont raison".

Sa 1re radio, Thierry Marx s’en souvient très bien… c’était avec France Bleu ! À cette époque, le jeune chef acceptait toutes les interviews pour "marquer un peu [son] territoire dans les médias". Et un jour, France Bleu l’appelle pour une émission à Châteauroux.

J'ai fait les 200 kilomètres qui me séparaient de Châteauroux et de mon restaurant, et je suis allé faire une émission de radio. Et magie et bonheur du truc, c'est que je devais faire une émission de cuisine et avant, je me suis retrouvé dans une émission de rockabilly. Et c'était complètement ubuesque !