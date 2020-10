Thierry Marx ouvre une école dans le Lot

Le chef 2 étoiles nous parle de son amour pour l'Occitanie et réagit à la situation sanitaire avec un optimisme à toutes épreuves. A Souillac (46), il va former les futurs chefs au cœur du Lot.

J'ai de très bons souvenirs d'enfance dans le Lot. Et j'adore la tarte aux noix. Thierry Marx.

Ce mercredi 21/10 aux côtés de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Thierry Marx lance un Bachelor en partenariat avec le collège de Paris. Cette formation professionnelle inédite dans le monde rural formera les chefs de demain désireux de s’orienter vers la cuisine équitable, les circuits courts et le zéro déchet. Implantée au cœur du Lot, cette formation vise à dynamiser le territoire lotois en associant de près les agriculteurs et producteurs locaux.

Thierry Marx à Souillac (46) et aussi au Min de Toulouse. Il va refaire des petits plats pour Thomas Pesquet avec des pressés de pommes de terre aux cèpes, un bœuf au vin rouge du sud-ouest, et une amandine aux poires. Notre astronaute français, étudiant toulousain, aura le réconfort culinaire de Thierry Marx dans l'espace avec le centre d'innovation culinaire. La cuisine est bonne quand elle est naturelle, nous confie le chef.

Thierry Marx et la cuisine moléculaire © Getty

Thierry Marx en exclu sur France Bleu Occitanie

Dans "La vie en Bleu", le chef Thierry Marx répond aux questions d'Alban Forlot. Le Lot était le terrain de jeu estival de la petite enfance de ce grand chef que vous avez peut-être vu dans Top Chef il y a quelques années. Sur France Bleu Occitanie évoque son engouement pour le Lot, ses fromages de brebis et ses noix. Il veut former des cadres dirigeants pour qu'ils deviennent de vrais chefs d'entreprise et de bons cuisiniers avec des bases solides. En cette période compliquée, ses restaurants sont en berne, notamment à la Tour Eiffel. "Toute la profession est impactée mais on tiendra le coup car je crois en la gastronomie française et à l'envie des français de se retrouver au restaurant" nous confie ce passionné autodidacte.