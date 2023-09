Thomas et Emma du Lycée Hôtelier de l'Orléanais relèvent le défi de la Tournée des Marchés France Bleu à Chécy

France Bleu, en partenariat avec Domitys, crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. Venez nous rejoindre le samedi 30 septembre au marché de Chécy. Entre 10h et midi, Nathanaël Brunie sera avec Thomas et Emma, élèves du Lycée Hôtelier de l’Orléanais . Ils seront encadrés par le chef Romain Grasso.

Un chef et deux élèves en cuisine à bord de notre studio mobile

De 10h à 10h30 Thomas, Emma et Romain, accompagnés de Nathanaël partiront faire les courses dans les allées du marché de Chécy avec un budget de 40 euros. Et à partir de 11h on commencera à cuisiner un repas pour 6 personnes. A l’issue de cette préparation, les personnes présentes sur le marché pourront déguster ce que le trio aura préparé et savourer la qualité des plats.

Romain Grasso, un chef qui s'inspire des richesses locales pour valoriser la Sologne

Romain Grasso, chef de l'Orée des Chênes , restaurant en Sologne, élabore à partir des produits locaux solognots une cuisine de saison, légère et inventive. Romain est également formateur au Lycée Hôtelier de l'Orléanais. Ce lycée implanté à Olivet accueille chaque année environ 400 élèves de la 3ème Prépa pro au BTS Management en Hôtellerie Restauration en passant par les CAP et les Bacs Professionnels et Technologiques.

Le marché de Chécy se tient chaque samedi de 8h à 12h30, place Jeanne d'Arc, face à l'église.