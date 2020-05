Thym vient de Thymus dont la traduction est « parfumer ». Une crème « parfumée » pour agrémenter un artichaut et il ne reste plus qu’à se régaler !

Timbale d’artichaut sauce au thym

*Pour faire une décoction, mettre les plantes et de l’eau froide dans une casserole, porter à ébullition, baisser la flamme et chauffer 3 à 4 min. 2teindre et filtrer. Pour cette recette, chauffer 10 min avant de filtrer.

**Cuire les artichauts juste avant de les consommer car une fois cuits ils s’oxydent rapidement.

***La timbale peut être un petit pain individuel ou un pot en porcelaine ou en verre (par exemple, un bocal).

La timbale en pain, préchauffer le four Th 7 (210°) pendant 5/8 min. Décalotter le petit pain, ôter la mie et passer du beurre à l’intérieur. Mettre au four et cuire 5/8 min. Sortir immédiatement du four et laisser refroidir.

Par personne :

1 artichaut cuit**

1 c à c de jus de citron

2 c à s de thym frais ou 1 c à s de thym sec

2 c à s de crème fraîche épaisse

Sel et poivre

Pour le décor, quelques feuilles et/ou fleurs de thym ou autres herbes aromatiques

Dans une casserole, préparer une décoction* avec le thym. Pendant ce temps effeuiller l’artichaut et à l’aide d’une cuillère à soupe, ôter la chair de la base des feuilles et les réserver dans une assiette. Une fois toutes les feuilles détachées, ôter le foin pour atteindre le fond d’artichaut. Dans l’assiette, l’écraser à la fourchette, saler, poivrer, ajouter le jus et bien écraser tout en vérifiant qu’il n’y ait plus de « fils ». Déposer la préparation dans une timbale***. Filtrer la décoction, remettre sur le feu (l’eau filtrée), ajouter la crème, saler, poivrer, chauffer jusqu’au début d’épaississement. Verser sur l’artichaut dans la timbale. Pour servir chaud, placer au four et faire réchauffer le temps nécessaire Th6 (180°). Pour servir frais, couvercler et placer au frais. Décorer et servir.

À demain, belle cuisine à tous, Régine