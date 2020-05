Timbale de moules à la menthe

La timbale peut être un petit pain individuel ou un pot en porcelaine ou en verre (par exemple, un bocal).

La timbale en pain, préchauffer le four Th 7 (210°) pendant 5/8 min. Décalotter le petit pain, ôter la mie et passer du beurre à l’intérieur. Mettre au four et cuire 5/8. Sortir immédiatement du four et laisser refroidir. Ainsi le pain va sécher et ne se détrempera pas avec les moules.

Choisir une menthe odorante –marocaine, poivrée ou cervida.

Par personne :

1 petit pain préparé en timbale* ou 1 pot en porcelaine ou en verre

1/2l de moules fraîches nettoyées

1 c à s de vinaigre de cidre

2 c à s d’eau

6 feuilles de menthe ciselées

1 c à c de beurre

Poivre

Préparer les timbales*.

Dans un faitout, mettre ensemble vinaigre, eau et les moules. Couvercler et cuire jusqu’à ce que les moules s’ouvrent. Sortir les moules mais ne pas jeter l’eau de cuisson. Extraire les moules de leur coquille et les réserver. Remettre le jus à cuire, ajouter la menthe, poivrer et cuire à feu modéré quelques minutes. Eteindre, ajouter le beurre, mélanger et laisser refroidir. Remettre les moules dans le jus, mélanger et garnir la timbale sans la couvercler. Enfourner sans préchauffage. Chauffer 20 min Th 7 et servir.

À demain, belle cuisine à tous, Régine