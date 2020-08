Timbale de tomates aux herbes

Les pots de confiture d’une célèbre « Maman » feront de parfaites timbales. Mais il est également possible de faire des timbales avec de petits pains ronds, « décapités », mie ôtée, intérieurs beurrés, passés au four chaud durant 8 à 10 min, refroidis et prêts à être utilisés !

Les herbes aromatiques peuvent être du basilic, de la livêche, du thym frais, de la ciboulette, etc. ou tout simplement du persil

Par personne :

1 tranche de pain émiettée

1 belle tomate coupée en petits morceaux

4 c à s d’herbes aromatiques ciselées

4 c à s de fromage de chèvre, de brebis ou de vache.

Répartir le pain dans le fond du moule. Dessus répartir la moitié des herbes. Dessus répartir les tomates. Dessus répartir le reste des herbes. Finir avec le fromage. Tasser. Enfourner sans préchauffage et cuire 20 min Th 7. Laisser refroidir dans le four. Servir.

Belle cuisine à tous, Régine