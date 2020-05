Toasts pour « bruncher » ou pique-niquer

Faciles à réaliser avec un pain « normal » et non avec un pain de mie (il suffit de les couper fines mais larges et d’ôter la croute !).

A préparer à l’avance et pour les réchauffer, les placer couverts au four à 150° durant 10 min. Pour les transporter, les envelopper de papier sulfurisé et non de papier d’aluminium ou dans des bocaux.

Pour cuire ces toasts, soit un moule à croque-monsieur, soit une poêle avec un couvercle lourd.

*A chacun d’ajuster la proportion de moutarde selon qu’elle soit forte ou douce.

**Le jambon blanc peut être remplacé par un reste de volaille cuit finement coupé en tranches.

***Je vous propose d’utiliser un fromage à pâte pressée –genre cantal, tomme, etc.- mais dans tous les cas, il doit impérativement être à T°ambiante.

Par personne :

4 larges et fines tranches de pain croûte ôtée

1 c à c de moutarde*

1 c à c de crème fraîche

½ tranche fine de jambon blanc**

2 c à s d’oignon blanc finement émincé

2 belles tranches de fromage***

9 fines tranches de courgette crue

Pour graisser le moule, Beurre ou huile d’olive

Mélanger la crème fraîche et la moutarde. Répartir et tartiner une face de chaque tranche avec le mélange. Sur 1 tranche, répartir 3 rondelles de courgette, dessus déposer1 tranche de fromage, dessus répartir 3 tranches de courgettes, dessus déposer le reste du fromage et finir avec le reste des courgettes. Recouvrir avec une tranche de pain côté moutarde sur les courgettes.

Sur 1 autre tranche, répartir 1/3 des oignons, dessus déposer la moitié du jambon, dessus répartir 1/3 des oignons, dessus déposer le reste du jambon, et finir avec le reste des oignons. Recouvrir avec une tranche de pain côté moutarde sur les oignons.

Graisser le moule, déposer les toasts et cuire sur chaque face jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

A demain, belle cuisine à tous, régine