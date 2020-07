Tomates estivales

Une recette simple et efficace. L’unique feuille de fenouil amène à cette recette une note de fraîcheur très agréable et même ceux qui n’aiment pas le fenouil n’y verront pas d’inconvénients !

Une recette à préparer à l’avance et à dresser au dernier moment !

Par personne :

1 tomate

½ courgette

1 feuille de fenouil

1 oignon blanc

Sel et poivre

1 c à c de persil finement ciselé

1 c à c d’huile

1 c à c de vinaigre

Eplucher et/ou nettoyer la courgette, le fenouil et l’oignon et les émincer. Chauffer la matière grasse dans une poêle, y ajouter les légumes émincés, saler et poivrer, mélanger, couvrir et cuire 7/8 min à feu modéré. Découvrir et cuire encore 2/3 min à feu fort. Si nécessaire égoutter mais ne pas jeter le jus il est sera très utile pour cuire des pâtes ou du riz. Ajouter le persil et le vinaigre aux légumes égouttés mais encore chauds et réserver. Partager la tomate en 2, évider les 2 moitiés et les réserver à l’envers sur une assiette (ainsi le jus s’égouttera). Couper en petits morceaux l’intérieur de la tomate et les ajouter aux autres légumes. Placer au frais. Avant de servir, garnir l’intérieur des tomates avec les légumes. Belle cuisine à tous, à demain, Régine