Tommy's Diner avec le Stade Toulousain le 25/06

Tout le monde sait que c'est mon fils Tommy qui porte le nom de cette marque. Patrick Soula.

Fidèles à la tradition américaine, les mythiques burgers et plats signatures de Tommy's Diner que vous connaissez déjà à Labège (31) ou Montauban (82), sont au menu de ce nouveau lieu aux couleurs de l'US WAY OF LIFE. Vous pourrez faire votre burger vous-même. Un panel de nouveautés vient étoffer la carte. Côté sucré, les Bubble Waffles faites maison régaleront les papilles. Un carte barista proposée aux plus pressés ou encore une formule brunch city seront en place début juin 2021, 7 jours sur 7 en continu de 11h à 22h. 30 ans de savoir faire et de passion et 9 implantations en France (dont 3 franchises : 1 à la Réunion, 1 à Lyon et 1 à Toulouse). 400 salariés, 1 million de couverts par an et 18 millions de chiffre d'affaires. Dans la Vie Gourmande à 10h sur France Bleu Occitanie, on parle des frites maison du centre-ville de Toulouse et 175 tonnes de frites par an.

L'interview père et fils Copier

En pleine carrière rugby, Patrick Soula cherchait une activité après sa vie de joueur. Son fiston Tommy est né, et il a donné son prénom à ce premier restaurant ouvert dans les années 90 au bord du canal du midi, au niveau du Pont Guilheméry. 1er diner américain en France à l'époque. L'illustre talonneur du Stade Toulousain, multiple champion de France et champion d'Europe a rangé ses crampons en 1999 alors que le rugby n'était pas encore professionnel. Aujourd'hui, un lien fort est toujours présent avec le Stade Toulousain puisque le 25 juin prochain, du rouge et du noir à prévoir dans ce nouveau restaurant toulousain. Mais chuttt, c'est encore un secret que vous révèle France Bleu Occitanie.