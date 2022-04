TOP CHEF - Le catalan Thomas Chisholm ouvre son resto à Paris....avec des produits du Roussillon !

EVENEMENT - France Bleu Roussillon vous fait découvrir "Chocho", le resto que Thomas Chisholm vient d'ouvrir à Paris, un an après Top Chef . Une cuisine américano-catalane qui fait le buzz et où l'on retrouve à la carte des vins et des légumes du Roussillon. Bientôt à la radio !