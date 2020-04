Tosse : Le retour de l'asperge dans nos assiettes

Elle fait son apparition dans nos assiettes entre avril et juin et favorise la santé et le bon fonctionnement de nos intestin, nous parlons bien entendu de l'asperge. En plus d'être bonne, celle-ci participe au renforcement de système immunitaire. Aujourd'hui nous dégustons l'Asperge de Tosse (40).