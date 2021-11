Toulouse : entre street-art et gourmandise

La Villa Hors ligne entre la place du Capitole et Saint-Sernin c'est un nouveau lieu plein de saveurs et de couleurs. Découverte de ce restaurant avec des chambres d'hôtels décorées avec des œuvres d'art, et les douceurs d'un jeune chef créatif.

62 rue du Taur, la Villa Hors Ligne vous accueille à table et son hôtel vous surprendra par une décoration orginale. Loïc André, directeur artistique des lieux vous accueille dans le seul hôtel de Toulouse qui met en avant le street-art et qui organise des événements avec des artistes. Associé à l'équipe, Martin Lutz propose des box à moins de 20€ avec des kit pâtisseries. Reportage dans Circuit Bleu, Côté Saveurs sur France Bleu Occitanie.

Reportage Copier

"On mange une cuisine de saison avec des produits frais" nous assure le chef Axel Boisselier qui est aussi amateur de chocolat. Endives er Rocamadour en entrée, Magret pomme de terre et ail noir, cabillaud avec carottes harissa et sauces aux herbes, et des plats à partager. Jean, au bar, vous propose d'excellents cocktails à consommer avec modération.