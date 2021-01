Toulouse : Les Dieux du Min

Des milliers d'euros seront reversés aux deux associations d’aide alimentaire présentes sur le Grand Marché de Toulouse et engagées dans la lutte contre la précarité alimentaire : SOLAAL Occitanie et Belles Gamelles. Coup de projecteur sur une initiative sexy et solidaire.

Mon bureau est devenu un studio avec des restes de poissons et des cagettes, on entendait les rires. Maguelone Pontier.

Il faut manger 5 fruits et légumes par jour dit-on... Voilà de quoi vous mettre en appétit. Reportage d'Alban Forlot pour France Bleu Occitanie, avenue des Etats-Unis, au nord de Toulouse sur le marché d’intérêt national. C’est la vie gourmande en Occitanie sur France Bleu. Bienvenue dans le bureau de la directrice du Grand Marché. Coup de projecteur sur une belle action sous forme de calendrier… Les Dieux du Min… Maguelone Pontier fait partie de celles et ceux qui ont décidé de poser nus. Donc il y a aussi des déesses.

24 entreprises du Grand Marché se mettent à nu pour la bonne cause. Les Dieux du Min, c’est un calendrier qui coûte 20€ avec "des gros poissons pour cacher l’anatomie" en avril, "des vignes pour les vendanges" de septembre. Beaucoup d’humour avec des fromages, des morceaux de viande, des boissons rafraîchissantes aux oranges en août. Corentin Gatti (sur la photo ci-dessous) fait partie des producteurs dénudés. Où peut-on trouver ce calendrier en noir et blanc avec ces légumes colorés ?

Les points de vente :

- Restaurant Solides: 38 rue des Polinaires - 31000 Toulouse

- Epicerie Les Champions : 50 Rue Pharaon - 31000 Toulouse

- Cave Le temps des Vendanges: 9 Place de l’Estrapade - 31300 Toulouse

- Cave Le Tire-Bouchon : 23 Place Dupuy - 31000 Toulouse

- Restaurant Les Passionnés : 31 Allée de Brienne - 31000 Toulouse

- La Cabane > 37 avenue de Grande Bretagne

- Le Cabanon > 6 rue Victor Hugo

- Fromagerie Xavier > 6 place Victor Hugo

- Le Fruitier du Barry / MOF Eric Fabre 21 Route d'Eaunes, 31600 Muret

Corentin et ses beaux... légumes - Ollen Foto - Olivier Veyret

