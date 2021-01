Toulouse : Les foodtrucks en renfort

Finalement ce covid... le négatif peut amener du positif. On a plein d'idées pour perdurer. Maryne Cazes - Mon canard.

Devant le bar des Américains à Toulouse, vous avez peut-être remarqué un petit chalet gourmand tout près de la FNAC. C’est Mon Canard qui vous régale avec de la vente à emporter. Maryne Cazes nous présente la carte.

Maryne Cazes - Mon canard chalet © Radio France - Alban Forlot

Place du Capitole, un foodtruck vous attend

C'est avec le sourire de Léo et Abdel que vous êtes accueillis devant le Bibent. 160 ans d'histoire pour cet établissement bien connu des toulousains. Et en ces temps de crise sanitaire, le Bibent s'adapte et propose lui aussi de la vente à emporter avec une flotte de véhicules électriques pour les livraisons. Avec le foodtruck situé au cœur de Toulouse c'est savoureux : de la blanquette à 9€, des chocolats chauds top, on a envie de se faire plaisir.

Des passionnés, des professionnels, rendez-vous place du Cap'.