Tours : Du 13 au 19 septembre, c'est la semaine de la rillette !

Les paysans tourangeaux fabriquaient des rillettes dès le Moyen Age. Principalement pour conserver la viande.

Rendues célèbres par la littérature

Ce sont ces premières rillettes artisanales que vante Balzac dans le Lys dans la Vallée (1835). Même s'il parle encore de « résidus » au sujet des rillons, une des principales évolutions va être l’utilisation non plus de restes mais de véritables morceaux de viandes dans la fabrication des rillettes. Le développement de nouveaux moyens de conservation, l’utilisation de la cuisson à découvert donnant un produit assez sec, vont permettre de réduire la part de graisse et développer la part de viande dans les rillettes en faisant ainsi un produit plus noble. C’est ce savoir-faire typique de la ville de Tours et de la Touraine que les artisans vont développer donnant ainsi les véritables Rillettes de Tours.

Rillettes de Tours - M. Perreau

Et même chez Astérix !

Goscinny avait même prévu d'envoyer Asterix, récupérer des Rillettes de Tours à "Caesarodunum". Mais pour alléger l'album "Le Tour de Gaulle d'Asterix", il supprima cette étape de sa version finale. La « brune confiture de cochon » ainsi nommée par Balzac est aujourd'hui fabriquée selon la méthode traditionnelle, bien que la recette ait connue quelques modifications.

Une IGP, la seule protégeant des rillettes

A l’heure actuelle, les Rillettes de Tours sont protégées par une Indication Géographique Protégée depuis novembre 2013 et sont fabriquées en majorité par des artisans charcutiers et bouchers-charcutiers mais aussi par des fabricants de type salaisonnier industriel, dans le respect de la recette traditionnelle et du cahier des charges de l’IGP Rillettes de Tours. Ces derniers contribuent également au développement de la réputation du produit

Une semaine pour les fêter

Ce sont les meilleures, personne ne pourra dire le contraire. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre et Loire ont donc choisis de célébrer, de rendre hommage à ceux qui les fabriquent, mais aussi à ceux qui les aiment et les dégustent.

