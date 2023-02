Tout se mange dans le coquelicot, au printemps c'est les feuilles !

Le coquelicot est une est une herbe sauvage comestible, qu'on classe messicole parce qu'elle a tendance à envahir les champs de culture. On peut s'y intéresser du mois de février à la fin du printemps. La plante serait arrivée en Europe il y a plus de 1000 ans. Venant d'Afrique du Nord, on la retrouve aujourd'hui sur tout le territoire français.

Toutes les parties du coquelicot se mangent, les feuilles, les tiges et les fleurs. Les graines se consomment également. C’est une plante très douce. Dès que l’on goûte le coquelicot, on se rend compte qu'il n’y a pas d'amertume.

On va pouvoir faire de bonnes récoltes au printemps avec beaucoup de volume de feuilles pour faire des préparations culinaires cuites. On va pouvoir préparer par exemple des lasagnes. Le coquelicot s'utilise aussi cru en salade.

Les feuilles du coquelicot ont des vertus analgésiques qui soulagent les douleurs. On peut les faire infuser ou les mettre des compresses sur des zones douloureuses.

Un pied de coquelicot à reconnaître © Radio France - Vincent Vivien

Le jardin de l'abbaye de Valsaintes

Le jardin de Buis de Valsaintes a été créé par le chef jardinier Jean-Yves Meignen dans un lieu calme et reculé dans les Alpes-de-Haute-Provence, situé à Simiane-la-Rotonde, à 80 km d'Avignon et 40 km de Manosque.

On y retrouve trois thèmes : la rose avec plus de 500 variétés, un jardin méditerranéen avec 300 espèces et un potager en permaculture. Dans les trois espaces, une grande place est laissée à la flore sauvage dans un jardin sans pesticides. Un bel endroit pour partir à la recherche du coquelicot.

Le lieu est Il est composé de toute une partie hébergement, chambres, gîtes et un restaurant semi gastronomique.