Transmettre les secrets de la gastronomie, la mission de Pierre Gagnaire dans son restaurant de Châtelaillon

Le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire était en visite dans son restaurant "Le Gaya" à Chatelaillon-Plage de ce samedi à lundi matin. Une venue qu'il effectue en moyenne tous les deux à trois mois, avec pour objectif de donner des conseils à ses équipes, pour s'imprégner d'un nouveau menu. A 73 ans, la transmission du savoir-faire est devenu sa passion : "même si parfois on les bouscule un peu, il faut apprendre aux mômes en les aimant !"

65 employés font tourner le restaurant en été. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

"Sa cuisine, il faut la comprendre"

En effet, beaucoup de jeunes têtes se cachent sous les toques. "Je suis arrivé il y a un an", dévoile Thomas, 22 ans, casserole de ravioles en main. "La cuisine de Pierre Gagnaire, il faut d'abord la comprendre", raconte le jeune homme en cherchant ses mots, signe que la lecture de cette gastronomie n'est pas simple. "C'est beaucoup de saveurs qu'on n'a pas l'habitude de mélanger, comme un sabayon et de la menthe", finit-il par dire.

Un plat au maigre. Attention il faudra placer ensuite la feuille d'ail des ours dans le sens du poisson. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Le grand chef de 73 ans navigue entre les fourneaux, déguste les émulsions, recadre les éléments dans les assiettes : "il faut un peu de tendresse dans l'assiette", dépeint le natif du Forez en étalant une compotée d'oignons avant d'y placer un morceau de maigre. "Il est poché à l'huile d'olive, parfait !"

Dessert au poivron

Les compositions des menus changent aussi régulièrement, alors, les 65 employés présents l'été doivent s'adapter : "ce sont des gestes très précis, qui demandent une vraie formation", rappelle Pierre Gagnaire. Le dressage, les liaisons des plats avec une sauce, c'est déterminant pour le chef. "Travailler avec lui, c'est très intense", sourit Margaux. Arrivée dès les début du Gaya, il y a six ans, Margaux a progressé comme patissière. A 26 ans, elle occupe désormais le poste de sous-cheffe dans cette section : "on a plein de techniques à apprendre, notamment sur le dressage, mais le plus important ce sont les goûts. La palette est très très variée."

Pour satisfaire les 40 couverts du restaurant, l'équipe a par exemple confectionné un dessert intégrant du poivron.