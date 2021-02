TRAVERS de CUL NOIR à la CREUSOISE

Le Cul Noir du porc ? Certes mais une viande si différente au niveau du gout et de la cuisson qu’elle n’a plus grand chose à voir avec du porc !

Une recette toute simple : du Cul Noir et du vinaigre…

Une recette à déguster chaude ou froide (ajouter alors un peu de vinaigre de cidre ou autre).

*Si les travers ont été salés il faut les dessaler avant de les cuire.

Cette recette peut être réalisée avec des restes de petit salé de Cul Noir cuit, inutile alors de les faire recuire (cuire seulement les carottes).

Par personne :

3, 4 ou 5 travers Cul Noir*

1 c à s de vinaigre de cidre (ou autre)

2 carottes épluchées, détaillées en morceaux

Sel et poivre

Dans un faitout, mettre les travers de Cul Noir* et les carottes avec de l’eau à hauteur et cuire à feu fort jusqu’à complète évaporation de l’eau. Dans une poêle, sans chauffer, mettre le vinaigre et les morceaux de Cul Noir cuits, mélanger afin qu’ils soient parfaitement enrobés. Chauffer la poêle et faire dorer tous les côtés des morceaux de porc. Ajouter les carottes, couvercler et laisser chauffer 8 à 10 min à feu doux. Répartir travers et carottes sur un plat et servir.

Belle cuisine à tous, régine.