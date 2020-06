Travers de veau en marinade

La viande doit toujours être à T° ambiante au moins 1 h avant d’être travaillée. De saler la viande avant cuisson et de la laisser reposer ensuite, fera sortir son eau ainsi la viande sera plus gouteuse.

Attention, la viande ne doit jamais être piquée avec une fourchette mais attrapée avec une pince.

***Le curcuma peut être remplacé par du cumin, de la coriandre ou autre.

*1 ou 2 travers selon la grosseur des travers et l’appétit de chacun.

**Si possible de germe de blé, une huile à la densité plus importante, au pouvoir plus graissant et au subtile parfum qui accompagne merveilleusement le veau.

****Quant au barbecue, il est préférable d’utiliser du charbon de bois naturel,

Par personne :

1 ou 2 travers de veau*

Sel et poivre

1 c à c de curcuma en poudre***

1 c à c d’huile**

Saler et poivrer légèrement la viande sur toutes ses faces et réserver au moins 30 min à T° ambiante. Dans un grand plat creux mélanger le curcuma à l’huile. Dessus déposer la viande, couvrir et laisser mariner ½ journée en tournant la viande pour que toutes les faces soient bien enrobées de marinade. Cuire la viande au barbecue**** 4 à 5 min sur chaque face et servir.