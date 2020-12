Un trio remarquable qui allie la saveur des lentilles au iodé du saumon et à l’acidulé du kiwi et ne pas oublier que « Manger des lentilles le jour du 1er janvier apporte de l’argent toute l’année ! »

TRIO du NOUVEL AN : LENTILLES, SAUMON et KIWIS

*Pour remplir une coupe (ou un verre) sans provoquer d’éclaboussures sur le pourtour, il suffit de déposer la préparation au centre puis une fois remplie, de la répartir. Un trio remarquable qui allie la saveur des lentilles au iodé du saumon et à l’acidulé du kiwi et ainsi en se régalant, le dicton du 1er janvier est respecté :

« Manger des lentilles le jour du premier janvier, apporte de l’argent toute l’année » !

Pour 1personne :

3 c à s de lentilles cuites et égouttées

Sel et poivre

1 c à s de fromage blanc ou de yaourt

1 belle tranche de saumon fumé

1 kiwi épluché.

Chauffer les lentilles puis les mixer. Ajouter ½ c à s de fromage blanc puis mixer à nouveau, saler et poivrer et mélanger. Réserver dans un bol. Mixer ensemble le reste de fromage blanc avec le saumon, poivrer, mélanger et réserver dans un bol. Mixer le kiwi puis le réserver. Réserver les ingrédients séparément au frais avant de dresser. Pour dresser, déposer *au fond d’une coupe la préparation de lentilles, dessus répartir la préparation de saumon et finir avec le kiwi. Placer au frais mais sortir au moins 20 min avant de servir.

Belle cuisine à tous, régine