Trophée des léopards 2022 : inscrivez-vous au 2e concours culinaire normand

En mai 2022 la finale du 2e Trophée des Léopards récompensera des amateurs et des professionnels. Inscrivez-vous avant le 31 décembre pour participer à ce concours culinaire prestigieux.

Le Trophée des Léopards est un concours de cuisine destiné à récompenser des chefs professionnels et des amateurs et à mettre en valeur les produits de Normandie. Autour du fromage Neufchâtel, après la pomme en 2021, avec des huîtres de Normandie et du bœuf de race normande, les finalistes s'affronteront devant un jury de chefs prestigieux présidé par Pierre Caillet, Meilleur Ouvrier de France. Le concours est organisé par Marie Sauce Conseil en partenariat avec la Région Normandie.

Participez au Trophée des Léopards 2022

Le Trophée des Léopards permet aux amateurs de se confronter aux plus grands chefs. Le 30 mars 2022, une première épreuve réunira les amateurs normands (résidants en Normandie) dans le magnifique Lycée Agricole du Pays de Bray à Merval.

Pour vous inscrire, si vous êtes amateurs (plus de 18 ans) et habitez en Normandie : demandez dès maintenant votre dossier d'inscription par courriel à Sauce Marie Conseil avant le 31 décembre 2021. Les amateurs sélectionnés participeront à la première épreuve le 30 mars 2022. A l'issue de cette épreuve, les meilleurs rejoindront la finale nationale, qui se tiendra le 16 mai 2022 à l’Abbaye aux Dames, à Caen. Le 17 mai, deux autres finales nationales désigneront les lauréats des catégories professionnels et apprenants.

Pour la finale, les candidats disposeront de trois heures pour réaliser deux plats à base de produits normands imposés : une entrée à partir des cinq variétés d’huîtres de Normandie, puis un plat principal avec un onglet de boeuf de race normande.

Liste du jury de la première épreuve : Pierre Caillet, président, Bernard Leprince, président d’honneur, Ghislaine Arabian, Michel Bruneau, Stéphane Carbone, Thierry Desceliers, Hervé Morin, président de la Région Normandie, Philippe Hardy, Ludovic Legendre, Stéphane Leveque, Jean-François Perrin, Tony Potillon, Vincent Vidal, Emmanuel Marie.

France Bleu partenaire du Trophée des Léopards

Retrouvez tous les renseignements sur le Trophée des Léopards en écoutant France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure).