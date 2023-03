Trophée des Léopards : la compétition amateurs 100% normands en direct sur France Bleu Normandie

Clément Oudin de Réville vainqueur du Trophée des Léopards amateurs, avec Hervé Morin, Pierre Caillet et Marie Sauce Bourreau

La troisième édition du Trophée des Léopards, concours culinaire de valorisation des produits normands, se déroulera en deux étapes : le 29 mars 2023 à Domfront en Poiraie pour l’étape amateurs 100% normands dont le lauréat ira en finale nationale, et les 31 mai et 1er juin à Caen pour les finales Nationales. Lors de ces finales, les candidats des trois catégories : professionnels, amateurs et apprenants, s'affronteront devant un jury prestigieux, présidé par Stéphane Carbone.

ⓘ Publicité

➤ En savoir plus sur le Trophée des Léopards

➤ Retrouvez le gagnant de la finale amateurs de l'édition 2022 du Trophée des Léopards

Le Trophée des Léopards met en valeur les produits Normands. Pour la finale, c'est le Livarot qui sera mis à l'honneur en faisant partie obligatoirement des entrées et des plats composés par les candidats.

Venez encourager les amateurs qui cuisineront devant un jury de chefs professionnels

Mercredi 29 mars, la ville de Domfront en Poiraie accueillera les six candidats pour une place en finale à Caen.

Martine Desfaudais de Saint Aubin sur Gaillon (27)

Nathalie Ben Sadoun de Trouville sur Mer (14)

Georges Jouanne de Le Tronquay (14)

Stéphane Houlbert de Ducey les Chéris (50)

Anne-Marie Rotrou de Carentan les Marais (50)

Franck Chenai d’Agneaux (50)

Cette épreuve se déroulera devant le public salle André Rocton, l'occasion de rencontrer les chefs, les artisans et producteurs locaux présents ce même jour.

France Bleu partenaire du Trophée des Léopards

France Bleu Normandie sera en direct de Domfront en Poiraie de 10h à 12h pour vous faire vivre cette épreuve entre amateurs. Retrouvez les images sur nos pages Facebook et Instagram.

loading