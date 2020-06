Tuiles de blé noir aux fraises

Les fraises plein champ, fermes et juteuses à la fois qui sont dans nos jardins depuis… Depuis pas si longtemps que cela car elles sont cultivées depuis 1949 en pleine terre dans les jardins creusois!

Une recette issue des traditions culinaires populaires : de la farine de blé noir, du fromage frais, du miel, des fraises (ou d’autres fruits selon la saison).

Le blé noir, est une plante et pas une céréale donc pas de gluten, son gout met en valeur les aliments avec lesquels elle est apprêtée.

Le miel toutes fleurs ou autre pour sucrer naturellement et apporté une saveur et une texture différente.

Le fromage frais de chèvre ou de brebis parce qu’il a moins d’humidité.

Les fraises…par gourmandise !

Par personne :

Pour les tuiles,

2 c à s de farine de blé noir

1 feuille de menthe ciselée

½ c à c de miel

4 c à s d’eau

½ c à c de matière grasse pour la cuisson

Pour la garniture,

6 belles fraises lavées, équeutées

1 c à s de fromage frais de chèvre ou de brebis

½ c à c de miel

1 petite feuille de menthe ciselée

Pour le décor, 2 feuilles de menthe

1 fraise lavée et équeutée.

Dans un saladier mélanger la farine, la menthe, le miel et l’eau jusqu’à obtenir une pâte homogène et fluide. Laisser reposer 15 min. Pendant ce temps, émincer finement les fraises et les placer dans un saladier. Ajouter le fromage, le miel et la menthe, remuer et réserver. Graisser une poêle, la chauffer et y déposer 2 ronds de pâte (pour 2 « tuiles »), les cuire 3 min sur chaque face. Les laisser refroidir. Sur une assiette, déposer une tuile. Dessus répartir la moitié de la préparation fraises/fromage. Dessus déposer la seconde tuile et y répartir le reste de la préparation. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine