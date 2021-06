Ce duo blé noir fraises lié par un fromage frais miellé est merveilleux et comme on dit ici « Ces deux-là se sont bien trouvés ! »

TUILES de BLE NOIR aux FRAISES

Le blé noir « pseudo céréale » émerveille la cuisine et les papilles. Pour rappel, le blé noir ne contient pas de gluten. Ce duo blé noir fraises lié par un fromage frais miellé est merveilleux et comme on dit ici « Ces deux-là se sont bien trouvés ! »

Par personne :

2 c à s de farine de blé noir

1 feuille de menthe ciselée

½ c à c de miel

4 c à s d’eau

½ c à c de matière grasse pour la cuisson

6 belles fraises lavées, équeutées

1 c à s de fromage frais de chèvre ou de brebis

½ c à c de miel

1 petite feuille de menthe ciselée

Pour le décor, 2 feuilles de menthe + 1 fraise lavée et équeutée.

Dans un saladier mélanger la farine, la menthe, le miel et l’eau jusqu’à obtenir une pâte homogène et fluide. Laisser reposer 15 min. Pendant ce temps, émincer finement les fraises et les placer dans un saladier. Ajouter le fromage, le miel et la menthe, remuer et réserver. Graisser une poêle, la chauffer et y déposer 2 ronds de pâte (pour 2 « tuiles »), les cuire 3 min sur chaque face. Les laisser refroidir. Sur une assiette, déposer une tuile. Dessus répartir la moitié de la préparation fraises/fromage. Dessus déposer la seconde tuile et y répartir le reste de la préparation. Décorer et servir. Belle cuisine à tous, régine