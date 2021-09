Un délice d'ail noir avec Marie Rechou d'Ep Les Gourmands à Graulhet dans le Tarn

Des produits frais, de saison et locavores et bien sur fait maison, voilà ce que propose Marie Rechou avec Ep Les Gourmands à Graulhet dans le Tarn. Parmi toute sa gamme de produit et activité, elle s'est spécialisée dans la production d'ail noir. Un produit qui se décline en multiple saveurs.

Marie Rechou a démarré l'activité de Ep les gourmands! en 2016. Son exploitation est située à Graulhet, en Midi-Pyrénées. Avant cela, elle s'occupait de la vente de panneau électrique, notamment sur la tour Eiffel et puis un jour elle a décidé de suivre sa passion pour la cuisine (une passion que lui a inspiré sa grand-mère) et elle a obtenu un CAP cuisine en candidat libre. Sa route l'a ensuite menée dans le Tarn et c'était le début d'une histoire d'amour pour la région :

Epicurienne et amoureuse des bons produits, son chemin a un jour croisé celui de l'ail noir, un produit au goût surprenant (et qui plaît même aux enfants !) :

La production d'ail noir de Marie Rechou se fait à base d'ail rose et cela demande beaucoup d'attention, une bonne connaissance du produit. La maîtrise de la maturation et de l'humidité est essentielle et ensuite il y a aussi toute la créativité de Marie pour les décliner sous différents produits (une gamme baptisée Eperluette) :

L'ail noir de Marie Rechou décliné en différents produits © Radio France - Laure Basterreix

Outre une huile de tournesol avec de l'ail noir, une sauce sucrée salée et une tartinade de miel, vin et ail noir. Marie Rechou a eu une autre idée surprenante de mariage pour l'ail noir. Elle s'est associée avec Cédric Carcenac du Domaine Carcenac à Montans (81) pour la création d'un vin.

Autre association surprenante : celle du chocolat et du café. Pour nous en parler, Claude Zollet, torréfacteur à Ambres (81), avec le Mozaïc Café :

Retrouvez tous les jours en direct sur France Bleu Occitanie, entre 10h et 11h, les invités de Circuit Bleu, Côté Saveurs.