Un fromager champion de France et vice-champion du monde sur le marché de Voiron

Sur le marché de Voiron, nombreux sont les échanges entre commerçants et habitués de ce double rendez-vous de la semaine. Un marché réputé pour être l'un des plus importants du département de l'Isère, situé entre l'église Saint-Bruno et l'hôtel de ville, vous y faites la rencontre de maraichers, fromagers, bouchers-charcutiers ou encore boulangers, tout comme Dominique, Aurélien, Guillaume, Patrick et Daniela dont nous avons fait la rencontre ce samedi.

Ce n'est pas le temps pluvieux qui les empêchent de nous sourire ou de discuter avec nous. En déambulant dans les allées du marché de Voiron, notre première rencontre se fait naturellement avec Dominique Racki, artisan boulanger n'utilisant que des produits bio et de la région. Pains, brioches et viennoiseries avec recettes locales et farines d'ici ou d'ailleurs.

Dominique Racki, artisan boulanger sur le marché de Voiron © Radio France - Anthony Terrade

Un café et ça repart !

La suite de notre balade sur le marché de Voiron nous conduit auprès d'Aurélien et de ses nombreuses graines de café venu des 4 coins du monde. Brésil, Equateur, Ethiopie, Kenya, il nous fait déguster un café du Mexique. Un café qui nous fait voyager et que vous pouvez prendre avec Aurélien sur place, les mercredis et samedis, avant de repartir avec votre sachet de café et quelques astuces pour en extraire ses plus beaux arômes. Aurélien est également présent :

Le mardi en boutique, 465, rue principale 38850 Charavines

en boutique, 465, rue principale 38850 Charavines Le jeudi sur le marché des Abrets

sur le marché des Abrets Le vendredi sur le marché de Virieu

sur le marché de Virieu Le dimanche sur le marché de Charavines

Les nombreuses références de café sur l'étal d'Aurélien, torréfacteur sur le marché de Voiron © Radio France - Anthony Terrade

Le personnage du marché

Sur le marché de Voiron, il y a aussi Patrick. Vous ne pouvez pas le louper. Vous l'entendez et le voyez, toujours un saucisson à la main ! Il présente ses produits comme "pas beaux" ou alors "non conformes", un arguments surprenant qu'il nous conseille de garder pour nous, avant de le lancer étonnamment à chaque passant. Après un long échange avec lui, Patrick nous tend un morceau de saucisson pour dégustation, assurément il ne sont pas beaux, mais bien bon !

Patrick, vendeur de saucissons sur le marché de Voiron © Radio France - Anthony Terrade

Un accent réconfortant

L'Italie a sa place sur le Mail ! L'accent de Daniela résonne sur le marché de Voiron. Vous y découvrez différentes formes de pâtes et des farces variées, le tout, 100% maison. Quand on lui demande sa recettes favorites, l'Italie revient sans délais, Daniela nous conseille d'agrémenter notre féculent avec de l'aubergine et de la tomate sans oublier l'incontournable basilic. Des produits à consommer le plus rapidement possible, à préparer 3 minutes dans de l'eau bouillante.

Daniela Lorenzoni sur le marché de Voiron © Radio France - Anthony Terrade

Champion de France et Vice-Champion du monde

Il s'y connait en fromages et ce n'est pas ses titres qui vous diront le contraire, Guillaume Cardinet l'affiche fièrement sur sa veste, il est champion de France et vice-champion du monde des fromagers depuis 2015. Des fromages de toutes les régions et de toute les couleurs, des mariages surprenants, tout comme le camembert à la pistache !

Une préparation intense pour obtenir ces victoires mais qui font de lui le spécialiste du marché et du fromage à Voiron.

Guillaume Cardinet, fromager champion de France et vice-champion du monde, sur le marché de Voiron © Radio France - Anthony Terrade

Le marché de Voiron

Chaque mercredi et samedi, de 7h à 13h !