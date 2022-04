Un moment d'émotion : pour Pâques avec les bonbons de Julien , le haut de gamme artisanal à Bourg Argental

Julien mais pas que ....

Nous sommes Julien (& Jennifer)

Pour ceux qui ne le savent pas encore Les Bonbons de Julien, c’est Julien, mais pas seulement, c’est aussi Jennifer.

C’est un couple qui à la ville comme à la scène construit au quotidien la confiserie artisanale des Bonbons de Julien.

Ils se sont connus sur les bancs de l’école, réunis par le goût des bonnes choses et de la gourmandise, sont devenus rapidement inséparables !

Tous deux ont suivis des études dans le monde de l’alimentaire et de l’agroalimentaire, avec de nombreuses expériences dans les produits sucrés haut de gamme.

Les maisons les plus prestigieuses leur ayant donné une expertise dans la création et la fabrication, ils ont décidé à respectivement 25 et 27 ans de prendre les rênes de leur propre entreprise.

Ils ont été rejoints au fil des années par toute une équipe qui constitue maintenant la confiserie-chocolaterie artisanale que vous connaissez.