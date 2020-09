Un risotto de girolles, saint Jacques et émulsion de parmesan

On fait une première cuisson avec les girolles en petite ébullition dans une poêle de 2 mnn, on égoutte et on récupère le jus des girolles afin de s'en servir pour mouiller la cuisson du riz

Cuisson classique du risotto avec échalotes que l'on fait suer dans de l'huille d'olive. On choisir la variété de riz carnaroli, on rajoute du bouillon de poule et le jus des girolles et on fait cuire durant 20mn environ tout doucement

On récupère les girolles qu'on remet pour 1mn dans une poêle bien chaude pour bien les saisir, sel et poivre. Puis on les incorpore délicatement dans le risotto. On snacke les saint jacques et on fait son émulsion de parmesan avec de la crème fraîche, parmesan râpé et un peu de citron.

On dresse son risotto dans une assiette creuse avec les saint jacques par dessus et l'émulsion et bon appétit

Laurent Huguet chef étoilé et chef conseil - Yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef est un fusil, un ustensile qui sert à affûter les couteaux, le chef le tient de son papa, boucher, qui lui disait, avec de mauvais outils, on fait un mauvais boulot.... il ne s'en sépare pas

