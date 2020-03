Une brioche que l'on appelle Babka, avec le chef Cyril Krieg

On vous propose une recette simple simple à réaliser et qui va enchanter petits et grands, une bonne brioche.

Il est de Sarrebourg, mais depuis septembre 2018, le chef Cyril Krieg officie dans les cuisines du restaurant ISTR. Après avoir fait ses classes dans les établissements étoilés de Michel Husser (Le Cerf), Yannick Alléno (Pavillon Le Doyen) et Alain Pegouret (Le Laurent), Cyril Krieg met tout son talent au service d’une cuisine attractive et gustative, exclusivement faite maison.

Pendant un confinement, rien de tel qu'une bonne brioche qui régalera tout le monde !

Le babka est un gâteau traditionnel polonais et d’Europe de l’Est en général, qui ressemble au kouglopf d’Alsace. C’est une délicieuse brioche au chocolat que l’on sert habituellement le dimanche de Pâques.

La recette de la Babka

Ingrédients

Pour la brioche :

500 ml de farine

1/4 c. à café de sel

125 ml de lait

30 ml de sucre

5 ml de levure

2 œufs

125 ml de beurre

Pour la garniture :

beurre

Noisettes

125 ml de pépites de chocolat

Pour la dorure :

Sucre

1 c. à soupe d’eau

Réalisation

ÉTAPE 1 : Faites tiédir le lait et ramollir le beurre. Beurrez un moule à pain de 24 x 10 cm.

ÉTAPE 2 : Commencez par préparer la brioche en mélangeant la farine et le sel dans le bol du robot pétrin. Creusez un puits au centre puis versez le lait tiède, le sucre et la levure et mélangez bien le tout. Ajoutez les œufs entiers et pétrissez pendant 2 minutes.

ÉTAPE 3 : Incorporez le beurre mou petit à petit et continuez le pétrissage pendant encore 3 minutes.

ÉTAPE 4 : Quand la pâte est bien homogène, huilez un petit saladier puis déposez la boule de pâte et recouvrez d’un film plastique. Laissez reposer pendant 1 heure environ dans un endroit sec.

ÉTAPE 5 : A présent, préparez la garniture au chocolat en mélangeant dans un bol le beurre, le cacao et les noisettes torréfiées.

ÉTAPE 6 : Sortez la boule de pâte et déposez-la sur un plan de travail fariné. Au rouleau, abaissez la pâte en un grand rectangle, puis répartissez la garniture de chocolat dessus.

ÉTAPE 7 : Faites rouler alors les deux extrémités de la pâte sur elles-mêmes jusqu’à ce qu’elles se rejoignent et déposez le babka dans le moule beurré.

ÉTAPE 8 : Préchauffez votre four à 180°C (Th.6).

ÉTAPE 9 : Pendant ce temps, mélanger le sucre et l’eau dans un bol. Badigeonnez ensuite la surface de la pâte.

ÉTAPE 10 : Enfournez 35 minutes jusqu’à ce que le babka soit bien doré et badigeonnez ensuite la surface de la pâte avec le mélange sucre/eau. Laissez tiédir avant de déguster.