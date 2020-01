Une épicerie responsable, c'est Papilles à Dijon

Dijon, France

Pierre de Pelet de l'épicerie Papilles © Radio France - Florence Gallice

Une belle adresse vers la place du Théâtre à Dijon. L'épicerie Papilles donne vraiment envie de faire ses courses puisque l'on y trouve surtout des produits régionaux et de saison.

On fait le tour de l'épicerie Papilles Copier

Lintérieur de la boutique © Radio France - Florence Gallice

Pas mal de produits frais dont des charcuteries du Morvan. On a bien envie d'une bonne tranche de jambon !

On se régale de quelques produits frais Copier

Les fruits et légumes © Radio France - Florence Gallice

Des fruits et légumes de saison vous tendent les bras pour une bonne soupe ou une tarte.

Les fruits et les légumes Copier

Et si on achetait des produits en vrac ? © Radio France - Florence Gallice

Et si on arrêtait avec les emballages inutiles ? Pierre propose plein de produits en vrac dans son épicerie. Vous venez avec vos bocaux et vous les faites remplir !

De bons produits d'épicerie Copier

L'épicerie Papilles © Radio France - Florence Gallice

En plus de toutes les bonnes choses à manger chez Papilles, vous trouverez aussi quelques produits cosmétiques comme les shampoings solides de chez Druydès.

Des produits comestibles mais pas que ! Copier

Alors, ça ne vous fait pas envie ? © Radio France - Florence Gallice

Allez faire un petit tour chez Papilles, rencontrer Pierre de Pelet qui se fera un plaisir de vous donner quelques conseils pour vos achats.

Papilles est aussi sur Facebook.

5 Rue Vaillant, 21000 Dijon

Téléphone : 06 62 44 85 82

C'est ouvert du mardi au samedi