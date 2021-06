Une halle monument historique pour un marché trois étoiles à Gimont dans le Gers

Une trentaine de producteurs et de commerçants sont réunis chaque mercredi matin dans la rue Nationale à Gimont dans le Gers, pour un rendez-vous marchant et gourmand. Reportage en direct.

Nouvelle étape des déambulations gourmandes en direct de France Bleu Occitanie, le marché de Gimont et sa trentaine de producteurs sont installés en plein centre-ville, dans le rue Nationale, tous les mercredis matins. Un rendez-vous qui réunit des anciens, qui fréquentent ce marché depuis des décennies pour certains, et des jeunes, qui sont là depuis quelques semaines seulement, comme la Petite ferme de l'Isle.

Marc-Antoine Jourdan, alias Marco, et sa femme Floriane Cattin ont lancé leur activité il y a quelques mois à peine, après avoir travaillé dans le mileu de la télévision en région parisienne. Copier

Des légumes de saison cultivés en bio, voilà ce que propose la Petite ferme de l'Isle, installée à l'Isle-Arné, non loin de Gimont. © Radio France - A.W.

Le marché de Gimont, ce sont aussi des histoires familiales, comme celle des Canevese père et fils, qui travaillent ensemble depuis peu. Gilles, le papa, transmet son savoir-faire à Léo, son apprenti de fiston. La boucherie Mauvezinoise a de beaux jours devant elle.

Gilles nous présente sa boucherie itinérante et son magasin de Mauvezin, avec de la viande locale et de la charcuterie maison. Copier

Comme un petit air de famille... © Radio France - A.W.

Sur un petit marché comme celui de Gimont, les clients peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour faire la cuisine, des maraîchers aux bouchers-charcutiers en passant par une poissonnerie et un volailler. Il y a aussi des artisans et commerçants que l'on croise moins souvent, comme un antiquaire et un atelier de rempaillage et de réparation de chaises et fauteuils. Beaucoup plus rare, voici l’Épicerie du Kangourou...

Anne-Sophie Augères nous présente son épicerie vrac itinérante zéro déchets. Les clients viennent avec leurs contenants faire le plein de lentilles, pâtes, céréales, chocolat, thé... Copier

Anne-Sophie (à droite) accueille pour quelques semaines Marion Lastisneres, en immersion professionnelle avant de lancer son propre commerce vrac dans le Tarn. © Radio France - A.W.

Le marché de Gimont, ce sont aussi de belles histoires qui se terminent, comme celle de Marie-Claude Gernigon, qui prend une retraite bien méritée dans quelques semaines. Impatiente, elle envisage de voyager avec son mari.