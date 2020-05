Une pâte brisée verte (aux herbes aromatiques) pour des tartes parfumées !

Pâte brisée verte (aux herbes aromatiques)

L’important dans cette recette est que la pâte doit être verte bien sûr mais surtout qu’elle soit parfumée et pour ce faire il faut impérativement que les herbes aromatiques macèrent dans l’œuf au moins 20 min. Il est tout aussi important et indispensable que la pâte repose au moins 1 h à T° ambiante avant soit de l’utiliser soit de la placer au frais (dans un bocal en verre afin qu’elle ne prenne pas l’odeur du frigo) soit de la congeler. C’est ce temps de repos qui va donner sa texture à la pâte et non de la pétrir ce qui au contraire la rendrait dure.

Un vrai beurre est un beurre qui contient 82% de matière grasse !

Pour un moule de 26 cm de diamètre :

150 g de farine

75 g de beurre mou (du VRAI BEURRE !) à T° ambiante

1 p de sel

40 ml d’eau

½ œuf battu

Pour 1 tarte salée : ½ c à c de sel, 2 c à s d’herbes aromatiques hachées (les tiges d’oignons blancs ou du persil ou de la ciboulette ou du thym ou du basilic, etc.)

Pour 1 tarte sucrée : 1 c à soupe de sucre en poudre, 2 c à s d’herbes aromatiques hachées (basilic ou mélisse ou menthe ou monarde ou agastache ou pétales de rose etc.)

Dans un bol mélanger œuf, herbes aromatiques, sel pour une tarte salée ou sucre pour une tarte sucrée. Réserver au moins 15 min à T° ambiante.

Déposer la farine dans un saladier, ajouter la p de sel et mélanger. Emietter le beurre et du bout des doigts l’incorporer à la farine avec délicatesse. Ajouter la préparation œuf/herbes et amalgamer sans pétrir mais en rassemblant jusqu’à absorber tous les ingrédients et former une boule. Se rappeler que moins la pâte sera pétrie, plus moelleuse elle sera ! Laisser reposer au moins 1 h à T° ambiante avant utilisation.

