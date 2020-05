Une salade surprise aux légumes et maïs …mais pas en grains !

Salade surprise aux légumes et au maïs

Choisir des légumes de saison car cette salade peut se préparer et se déguster tout le temps ! Seules les proportions sont importantes à respecter.

*La recette de boulettes de maïs est sur le site Francebleu.fr rubrique « la cuisine de régine pour les petits et les grands » en date du vendredi 15 mai 2020

**En ce qui concerne les tomates séchées, ne pas jeter l’eau de trempage, elle sera parfaite pour cuire des pâtes ou autre.

Par personne :

½ louche de carottes épluchées et râpées avec le gros côté de la râpe

½ louche de radis et d’oignons blancs épluchés et finement émincés

1 c à s de tomates séchées émincées et mises à tremper dans de l’eau chaude

½ avocat + 1 c à c de jus de citron

Sel et poivre

Quelques feuilles de laitue lavées et essorées

Quelques boulettes au maïs (voir recette*)

1 c à s de grains de maïs secs pour les Pop-Corn

De la vinaigrette

Des herbes aromatiques finement ciselées

Les pop-corn. Mettre un peu d’huile dans une casserole qui a un couvercle. Chauffer. Ajouter les grains de maïs et « couvercler » immédiatement. Les grains vont exploser pour donner des pop-corn. Baisser la flamme et attendre qu’il n’y ait plus d’explosion pour « découvercler », saler et poivrer et laisser refroidir.

Dans un bol, déposer les carottes, saler, poivrer, mélanger et laisser reposer au moins 10 min. Faire la même chose avec radis et oignons. Dans un ramequin verser le jus de citron, couper l’avocat en morceaux, le mélanger délicatement au jus, réserver.

Egoutter les tomates**.

« Vinaigretter » les carottes et remuer, idem pour les radis/oignons.

Sur une assiette ou un plat, déposer les feuilles de laitue, dessus répartir les carottes puis les radis/oignons, puis l’avocat, puis les tomates, puis les boulettes, puis les pop-corn et terminer en saupoudrant avec les herbes aromatiques. C’est prêt.

A demain, belle cuisine à tous, régine