Une soirée cidrerie à la Maison Basque de Bordeaux

Bordeaux, France

Le cidre Basque est considéré comme descendant de la Pitarra, ce breuvage fermenté consommé par les Basques dès le Néolithique. La Pitarra est une boisson de macération de pommes tranchées et séchées. Les pommes sont moins nombreuses en Pays Basque que les demandes de bouteilles de cidre. Actuellement, pour répondre aux consommateurs, les producteurs doivent importer des pommes depuis d'autres régions de France. Généralement, la pomme utilisée pour le cidre Basque est la pomme Anisa, appelée aussi Apez sagarra traduisez par pomme du curé. Fruit d'assez petit calibre, sa chair, est très blanche, extrêmement tendre et très juteuse. Le goût du cidre Basque accompagne parfaitement les plats du terroir de cette région.

David Mugica est Vice Président de l'Association de la Maison Basque à Bordeaux, écoutez sa définition du cidre Basque. Copier

Pour tester un repas Basque avec la Maison basque de Bordeaux, rendez-vous à la soirée cidrerie vendredi 11 octobre. Au menu : omelette à la morue, merlu, viande de bœuf grillée, fromage, membrillo (pâte de coing), noix. Et bien sûr, le cidre est servi à volonté « au txotx ». La soirée sera animée par le groupe de la maison basque Kantuz. Dress code blanc et rouge et T-shirt offert à ceux qui viennent pour la première fois, carnet de chants mis à disposition.