Une tarte fine aux légumes pour mettre les légumes nouveaux en vedette !

Une abaisse (mot du jour) de pâte brisée, des légumes nouveaux aux textures et saveurs différentes pour une recette facile et « classieuse » pour les petits comme pour les grands !

Tarte fine aux légumes

Conseils

Les légumes proposés sont des légumes primeurs mais ils peuvent être remplacés par d’autres selon les gouts et les saisons. Peuvent être ajoutés aux légumes 1œuf cuit dur ou mollet ou poché, du fromage coupé en petits morceaux, des dés de jambon, etc. La tarte fine peut être décorée avec des fleurs (hémérocalles, bourrache, etc.) ou des herbes aromatiques ou des feuilles d’orties grillées, etc. à chacun d’imaginer !

La pâte brisée pour les tartes fines est travaillée « différemment » !

Par personne :

Pâte brisée pour 1 personne (40g de farine, 1 p de s, 20 g de beurre mou, 10 ml d’eau)

Légumes.

1 louche de petits pois frais

6 asperges vertes

2 petits navets nouveaux

2 petits oignons blancs

3 radis

2 carottes

2 c à s de vinaigre de cidre

1 c à s d’huile de noix

Sel, poivre

Facultatif. 1 œuf cuit dur, 1morceau de fromage, quelques fleurs, quelques feuilles d’orties grillées

La pâte brisée. Mélanger du bout des doigts farine, beurre, sel. « Emietter » jusqu’à obtenir un « grain » homogène. Ajouter l’eau et amalgamer sans pétrir mais en rassemblant les ingrédients jusqu’à ce qu’ils forment une boule. Laisser reposer au moins 1 h à T° ambiante. Pétrir en étirant la pâte et en la ramenant au centre. Préchauffer le four Th 7 (210°). Abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie, la déposer dans le fond d’un moule sans faire de rebord, enfourner et cuire 10 min jusqu’à ce qu’elle se colore et « durcisse ». Sortir du four et laisser refroidir sur une grille.

Les légumes. Eplucher, écosser et/ou préparer tous les légumes. Détacher les pointes des asperges, y ajouter ½ c à c d’huile de noix, mélanger et réserver. Emincer finement les tiges d’asperges, les navets. Dans une casserole, cuire ensemble petits pois, tiges asperges et navets avec un fond d’eau jusqu’à ce que les petits pois soient commencent à perdre de leur beau vert. Puis égoutter et alors qu’ils sont encore chaud ajouter ½ c à s de vinaigre. Mélanger et réserver. Hacher les carottes, ajouter 1 p de sel + 1 c à s de vinaigre, mélanger et réserver. Emincer finement les radis, saler légèrement, mélanger et réserver. Emincer finement l’oignon blanc, ajouter ½ c à s de vinaigre, mélanger et réserver.

Assemblage. Mettre la tarte sur une assiette plate. Sur tout le pourtour, répartir les carottes, au centre répartir le mélange petits pois. Dessus, répartir les oignons blancs, les radis et l’huile. Ajouter les pointes d’asperges et d’autres aliments s’il y a lieu. Décorer et déguster !

