Une valorisation des produits de la mer à Toulouse grâce au restaurant Le Clapotis

Avant d'être un restaurant, Le Clapotis était une adresse bien connue des amateurs du monde de la nuit. Discothèque branchée et lieu de fête datant des années 50, elle est devenue bien des années plus tard, une adresse bien connue pour les amateurs de produits de la mer. En 2010, ce fut un coup de cœur pour Xavier Robert, son actuel propriétaire et invité de circuit bleu, côté saveurs :

Le pari de Xavier Robert fut de proposer une carte entièrement dédiée aux produits de la mer, sans viande, et surtout de rendre ces produits accessibles à tous.

Le choix de valoriser les poissons permet à Xavier Robert de proposer un produit bon pour la santé, mais aussi de respecter une saisonnalité importante et de respecter les particularités de chaque produit.

La valorisation des produits au Clapotis vient aussi de la carte des vins qui les accompagne. On se régale dans l'assiette, mais aussi dans le verre, notamment grâce aux bouteilles issues de la production de la famille Médeville à Cadillac (33). Rencontre avec Charles Médeville du Château Fayau :

Au delà de faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette, Le Clapotis fait également attention à adopter les bons gestes pour la planète. Les déchets organiques sont nombreux en restauration, par exemple 70% des coquilles d'huîtres finissent à la poubelle. Que faire pour limiter ces déchets ? Xavier Robert a décidé de faire appel pour cela à l'entreprise Les Alchimistes à Toulouse :

Et on ne pouvait pas parler des poissons, crustacés et autres fruits de mer sans aborder la question des ustensiles qui nous servent à les déguster. Sylvain Lecas a fouillé dans ses tiroirs, attention les doigts !

