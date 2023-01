Uzos et Mazères Lezons : La saison des rois à la Maison Dally

Direction la Maison Dally à Uzos, route de Nay et Mazères Lezons chez Dany Tavarès et son équipe, qui vous proposent galettes et couronnes briochées

Ici, ce sont les brioches qui sont le plus demandées, puis les frangipanes.

Chez Dany Tavarès à Uzos - Maison Dally

Cette année, c'est une collection de fèves autour de Jules Verne que vous pourrez découvrir !

Pour une galette pour 6 personnes, comptez 22 euros.

Ouverture de la boulangerie dès 7h !

