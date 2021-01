VEAU aux EPINARDS et CLEMENTINES

Du veau rosé ou du veau de lait élevé sous la mère, à chacun ses recettes ! Mais toujours du veau pour une cuisine savoureuse. La viande doit toujours être à T° ambiante (au moins 1h) avant de la cuisiner et si vous l’achetez en sous vide, il est impératif de la sortir du sous vide la veille puis de la laisser à T° ambiante.

Par personne :

½ tendron de veau dégraissé

2 louches d’épinards lavés et ciselés

1 clémentine

Sel et poivre

½ c à c de beurre

Presser la moitié de la clémentine et détailler le reste en 2 tranches, réserver. Hacher ensemble le tendron et ¼ des épinards. Saler et poivrer, ajouter le jus, bien mélanger et laisser reposer au moins 15 mn puis façonner en 2 galettes. Dans une cocotte, chauffer le beurre et y faire dorer les galettes 5 min sur chaque face, les retirer, placer les épinards dans la cocotte, dessus déposer la viande, couvercler et cuire à feu doux 15 à 20 min. Servir la viande accompagnée des épinards et décorer avec les tranches de clémentines.

Belle cuisine à tous, régine