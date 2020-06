Veau aux olives vertes

Il est plus facile de la placer immédiatement les ingrédients dans une cocotte qui passera directement de la marinade à la cuisson.

***La préparation doit mariner au moins 12h au frais. Si elle est placée au réfrigérateur, la placer dans l’endroit le moins froid et la sortir au moins 2 h avant de cuire.

*La préparation doit être peu salée car les olives souvent préparées à la saumure sont déjà salées

**Les noyaux ont leur importance, ils donnent du gout. Personnellement je les mets dans une grosse boule à thé ainsi ils sont plus faciles à repêcher.

Par personne :

150g de veau –tendrons maigres ou épaule

10 olives vertes

½ c à s d’huile d’olive

¼ jus de citron

Sel

Poivre

1 noisette de beurre

La veille. Découper la viande en morceaux assez petits. Les placer dans une cocotte. Saler*, poivrer, mélanger. Réserver 4 olives. Ôter la chair des 6 restantes et conserver les noyaux**. Ajouter la chair et les noyaux à la viande et mélanger. Ajouter le l’huile et mélanger. Ajouter le citron**** et mélanger. Faire mariner 1 nuit dans un endroit frais***. Mettre la cocotte à T° ambiante au moins 1 h avant de cuire. Commencer pas chauffer puis laisser colorer la viande quelques min. Ajouter de l’eau chaude à hauteur, couvercler et cuire 20 min (ou plus selon les morceaux et la quantité. Ajouter le beurre et remuer.

Servir chaud ou même froid avec une vinaigrette.

Belle cuisine à tous