Pour voyager grâce à la cuisine, voici une recette traditionnelle Slovène. L’association veau et épinards est toujours une belle réussite. Miro Rismondo, chef slovène et sculpteur sur glace m’a confié cette recette. Vous pouvez retrouver Miro Rismondo et ses sculptures sur internet.

Veau slovène

Merci à Miro Rismondo, chef au Grand Hôtel de Ljubljana pour cette recette. Pour ses présentations de poisson, il sculpte la glace en véritables œuvres artistiques. Vous pouvez le retrouver sur internet et juger par vous-mêmes de ses talents.

Les tendrons doivent être bien maigres et débarrassés des morceaux de cartilage sinon prendre de l’épaule.

Les épinards peuvent être remplacés par des plantes aromatiques, toutefois l’intérêt de l’épinard cru est qu’il va dégager beaucoup d’humidité et ainsi conférer à la viande beaucoup de souplesse.

Le coulis de tomates peut être remplacé par une sauce aux champignons ou au bleu ou même une sauce aux poivrons.

Par personne :

100 g de tendron de veau maigre

6 feuilles d’épinard équeutées et lavées

Sel et poivre

1 c à c de matière grasse

1 c à c de jus de citron

Coulis de tomates*

Hacher ensemble viande et épinard. Ajouter sel et poivre et bien amalgamer le tout. Laisser reposer 20 mn à T° ambiante. Façonner des boulettes et les presser légèrement afin qu’elles soient bien compactes. Dans une poêle, chauffer la matière grasse et les faire dorer. Les faire rouler dans la poêle afin qu’elles dorent de toute part. Puis ajouter 2 c à s d’eau, le jus de citron, couvercler et cuire à feu doux 15 à 20 mn. Chauffer le coulis et servir les boulettes sur le coulis.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine