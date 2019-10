Vendanges dans le vignoble de Fronton

Campsas, France

Le temps des vendanges dans les vignobles du Sud Ouest avec notamment le vignoble de Fronton et ses vignes plantés en Haute Garonne et dans le Tarn et Garonne. Le cépage emblématique de ce vignoble, c’est la Négrette. Dimanche 6 octobre "Vigneron d’un jour" proposait au grand public de faire les vendanges à la main et de vivre différentes étapes de la vinification. Le domaine Le Roc, le Château Bouissel,le Château de Belaygues, le Château Viguerie de Beulaygue et le Château Marguerite ont ouvert leurs portes pour l'occasion. Illustration à Campsas, dans le Tarn et Garonne au Chateau Bouissel. C’est le domaine familial de Pierre et Anne-Marie Selle qui travaille avec leur fils et leur belle fille. Parmi les 3 terroirs qui donnent leur identité aux vins de Fronton, nous sommes là sur la 3ième terrasse du Tarn (la plus haute) , sur cette terre caillouteuse que l’on appelle les Graves. Le 6 octobre, pour "Vigneron d’un jour", une vingtaine de personnes étaient là pour vendanger à la main et surtout pour découvrir le métier de vigneron. Les premiers conseils de pierre selle pour ces vignerons d'un jour

Pierre Selle dans ses vignes sur le Domaine Bouissel dans le Tarn et Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Juste avant de partir dans les vignes pour cueillir le cépage la Syrah, Anne Marie Selle avait préparé un copieux casse croûte avec du fromage, des charcuteries et...du hareng...mais pourquoi du hareng?

Dans les vignes, cueillette à la main pour les vignerons d'un jour © Radio France - Emmanuelle Wiener

Derrière chaque culture, derrière chaque produit de nos terroirs il y a tout le travail d’hommes et de femmes dont on ne connaît pas toujours le quotidien. Dimanche 6 octobre, dans le vignoble de Fronton, à quelques kilomètres au Nord de Toulouse, Anne Marie et Pierre Selle (comme d’autres viticulteurs) ouvraient leur domaine pour accueillir des “vignerons d’un jour”. Pour chacun des 20 participants : un seau et un sécateur pour, dans un premiers temps, cueillir les raisins. A leur côté, toute l’équipe du château Bouissel et notamment, Luc qui sait reconnaître un raisin à bonne maturité, c’est l’un des aspects de son métier

Vendanges à la main au château Bouissel, sur le vignoble de Fronton © Radio France - Emmanuelle Wiener

“Vigneron d’un jour” c'était dimanche 6 octobre sur le vignoble de Fronton (2400 hectares pour la zone d’appellation en Haute- Garonne et dans le Tarn et Garonne). Parmi les domaines ouverts au grand public, pour vendanger mais aussi mettre en barrique, commencer la vinification et déguster , le château Bouissel (domaine bio) avec Anne- Marie et Pierre Selle ; leur fils Nicolas et toute l’équipe du domaine. 20 personnes étaient là pour découvrir le métier de vigneron. Après avoir vendangé à la main, tout le monde s’est retrouvé dans le chai pour continuer la matinée. Au domaine de Bouissel , le maître de chai c’est Arnaud. Il a coaché nos "vignerons d’un jour", devant une grande barrique en bois de chêne.

Le château Bouissel dans le vignoble de Fronton, à Campasas © Radio France - Emmanuelle Wiener

Concentration mais aussi bonne humeur dimanche 6 octobre au Château Bouissel, dans le vignoble de Fronton (à 30 minutes au Nord de Toulouse). Anne Marie et Pierre Selle ont ouvert leur domaine aux 20 personnes inscrites pour être “des vignerons et vigneronnes d’un jour”. Dans le chai autour d’une magnifique barrique en chêne, tout le monde détachait les grains de raisin de la grappe (c’est l'éraflage), pour préparer une cuvée unique.

la journée s’est poursuivie avec ce fameux repas . Au menu pour le plat principal, civet de porc - avec du Vin du domaine Bouissel bien sur! Après le repas, participants ont reçu leur diplôme de "Vigneron d'un jour". Ils ont également pu faire des dégustations et continuer à discuter avec les vignerons professionnels du Domaine Bouissel à Campsas dans le Tarn et Garonne. Notez aussi que cette journée “Vigneron d’un jour” a été l’occasion pour la Commanderie des Maîtres Vignerons du Frontonnais d'accueillir 2 nouveaux chevaliers. La commanderie des Maîtres Vignerons du Frontonnais a pour objectif de faire connaître, promouvoir en France et à travers le monde les vins de Fronton.