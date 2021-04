Cette exploitation agricole haut-garonnaise, située à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, propose des fruits et légumes sur 15 hectares. Fondée il y a 20 ans sur le principe de la libre cueillette, elle dispose aujourd'hui d'un petit magasin de producteurs et d'une unité de transformation.

Venez cueillir vos asperges et vos oignons nouveaux aux Jardins de Saint-Sernin

C'est un petit village enchâssé dans les collines du Lauragais, battues par le vent d'autan. Villenouvelle est le lieu d'implantation des Jardins de Saint-Sernin, créés il y a une vingtaine d'années par Bernard Raynaud. Sur cette terre argileuse, en plein champs ou sous serre, Bernard et son fils Sébastien font pousser une cinquantaine de variétés de fruits et légumes, avec des méthodes d'agriculture raisonnée et biologique, même s'ils n'ont pas les certifications.

Déambulation sous serre avec Bernard Raynaud, qui nous présente son exploitation, sa façon de travailler et les légumes de saison. Copier

Le maraîcher devant l'une des serres, où des fruits et légumes d'été poussent doucement. © Radio France - A.W.

Bernard Raynaud : "Les périodes de printemps, souvent, s'il n'y avait pas de vent d'autan, on aurait du mal à reprendre les terres qui seraient trop humides, parce qu'on a des terrains très argileux sur le Lauragais. Donc c'est quand même un bénéfice d'avoir le vent qui sèche.

Les fraises arrivent bientôt ! © Radio France - A.W.

Mais les asperges sont déjà là, en attendant les pois et les fèves. Justine Lorton, responsable de la production maraîchère, nous présente un champ d'asperges, et précise comment les faire pousser. Copier

Les Jardins de Saint-Sernin fait partie de ces fermes qui vous proposent de venir cueillir vous-mêmes vos fruits et légumes dans les champs. Un avantage pour le maraîcher, à qui cela fait moins de travail. Et pour les consommateurs, qui profitent d'un moment en plein air, et paient moins cher qu'en magasin.

Les Jardins de Saint-Sernin, c'est aussi des salades végétaliennes faites maison. C'est une activité en cours de développement, de la transformation sur place, que nous présente Ida Lo Iacomo, chef de cuisine. Copier

La cuisinière travaille évidemment des fruits et légumes de l'exploitation, qu'elle agrémente à sa sauce : elle dispose d'une totale liberté pour l'élaboration de ses recettes.

Ida avec la spéciale, la salade Saint-Sernin, à base de pommes de terre. Les différents types de salades sont vendues uniquement dans le magasin de la ferme. © Radio France - A.W.

Outre la libre cueillette à la ferme, les Jardins de Saint-Sernin disposent de plusieurs circuits de distribution. L'exploitation de Bernard et Sébastien Raynaud distribue ses produits dans l'agglomération toulousaine, par le biais de la Ruche qui dit oui, un système de commandes sur internet et de livraison en points de retrait. Par ailleurs, depuis quelques années, les légumes de Villenouvelle font partie des menus de certaines cantines scolaires, puisque quelques établissements sont livrés régulièrement. Enfin, un magasin de producteurs a été implanté sur le site de l'exploitation.

Bernard Raynaud nous propose une visite commentée du magasin, une petite structure amenée à grandir. Copier

Les produits d'une trentaine d'éleveurs et d'agriculteurs sont vendus dans la boutique des Jardins de Saint-Sernin. © Radio France - A.W.