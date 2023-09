Venez encourager le chef Ugo Déglon qui cuisine en direct de Vichy pour la tournée des marchés France Bleu

France Bleu, en partenariat avec Domitys, crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. Venez nous rejoindre le vendredi 29 septembre au Grand Marché de Vichy. Entre 9h et midi, Patricia Farat et Laurent Boucry seront avec le chef Ugo Déglon du restaurant « Empire café ».

ⓘ Publicité

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

De 09h à 10h le chef Ugo Déglon en compagnie de Laurent partira faire les courses dans le grand marché de Vichy avec un budget de 40 euros. Et à partir de 10h on commencera à cuisiner un repas pour 6 personnes. A l’issue de cette préparation, les personnes présentes sur le marché pourront déguster ce que Ugo aura préparé et savourer la qualité des plats.

La Tournée des Marchés France Bleu © Radio France

Ugo Déglon,un chef engagé dans le local et les circuits courts

Issu d'une dynastie de couteliers Thiernois, Ugo Déglon s'est d'abord pris de passion pour la musique dont il a fait sa pratique en Australie et à Cuba. Au cours de ses voyages, Ugo est amené à travailler en cuisine et se rend rapidement compte qu'il est fait pour cela. Il décide donc de revenir en France afin de se former. Avec sa femme Philippine, il décide d'ouvrir Empire Café en 2010.

​Dans les jardins de Vichy, sous les galeries napoléon III, Empire Café mise sur la qualité et le bien manger. Cuisine avec des produits bruts et bio, approvisionnés par des petits producteurs locaux , une carte qui change tous les jours, inspirée par les produits du jour.

Et notez qu'à partir de 11h vous pourrez jouer sur place avec Laurent Boucry, un Méningez vous en direct de Vichy qui va vous permettre de repartir avec un repas pour deux à l’Empire café.